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Ещё два человека умерли в новосибирских больницах из-за коронавируса

сегодня 12:05

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Новосибирске выросло число летальных случаев из-за коронавируса; умерли ещё два пациента.

Оперативный штаб сообщил об увеличении летальных исходов из-за коронавируса в Новосибирской области.

На 22 июня уже 72 человека умерли от коронавируса нового типа.

«Скончались ещё два пациента – мужчины в возрасте 45 лет и 53 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 72 человека», — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

Напомним, в Новосибирской области на 22 июня выявлено ещё 109 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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