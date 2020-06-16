Глобальное обновление компьютерного парка планируется в больницах и поликлиниках Новосибирской области

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9000 новых компьютеров для больниц и поликлиник поступят по нацпроекту в Новосибирскую область; первая партия новой техники ожидается уже в сентябре.

Закупка 9 000 компьютеров, строительство современных локальных вычислительных сетей в медицинских организациях отдаленных населенных пунктов, внедрение искусственного интеллекта в работу контакт-центра электронной регистратуры и другие мероприятия по созданию единого цифрового контура в сфере здравоохранения на основе ЕГИСЗ реализуются в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Цифровые технологии – один из приоритетов развития сферы здравоохранения. Цифровая трансформация здравоохранения позволяет значительно повысить качество и доступность медицинских услуг, особенно для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов области.

Одним из препятствий для внедрения цифровых технологий является отсутствие необходимой IT-инфраструктуры и устаревшая компьютерная техника в учреждениях здравоохранения. Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, в регионе глобально обновят компьютерный парк медицинских организаций.

Заключен государственный контракт на поставку почти 9 000 отечественных компьютеров с российским программным обеспечением. Первая партия компьютеров для создания новых автоматизированных рабочих мест поступит в медицинские организации уже в сентябре. Почти 5 000 компьютеров – это замена уже устаревшей техники, а 4 000 компьютеров – это создание новых рабочих мест, в том числе в отдаленных фельдшерско-акушерских пунктах и стационарах.

В министерстве сообщили, что параллельно ведется работа по строительству современных локальных вычислительных сетей в медицинских учреждениях в отдаленных населенных пунктах региона. Это позволит обеспечить внедрение современных технологических решений для использования всех ресурсов медицинских информационных систем в целях обеспечения требуемого качества медицинского обслуживания, предусмотренного нацпроектом.

Для решения проблем, связанных с оказанием медицинской помощи в отдаленных районах, запланированы работы по модернизации медицинской информационной системы Новосибирской области в части развития телемедицинских информационных технологий. Мероприятия включают в себя не только предоставление возможности ознакомиться с записями электронной медицинской карты, но и просмотр результатов диагностических исследований. Также система позволит оказывать консультативную помощь непосредственно в тактике проведения хирургических операций, для оказания высокотехнологической помощи, телетрансляции операций, подключения реанимаций, мониторов пациентов, с доступом консультанта с удаленного рабочего места.

Запланировано внедрение технологий искусственного интеллекта в работу контактного центра «Единая регистратура 124». Цифровой оператор сможет записать пациента к врачу, перенести или отменить прием и проконсультировать граждан по часто задаваемым вопросам. Продолжится реализация проекта «Бережливая поликлиника» в части внедрения электронной очереди, позволяющей упорядочить и распределить потоки пациентов для сокращения времени ожидания приема, а также обеспечить максимально комфортные условия пребывания в медицинском учреждении. Функционал создаваемой инфраструктуры электронной очереди позволяет пациенту самостоятельно, минуя регистратуру, попасть к необходимому врачу, а также повторно распечатать талон к врачу в случае его утери.

Продолжается развитие централизованной системы управления лекарственным обеспечением в регионе. Уже в этом году запланирован поэтапный переход к обеспечению жителей Новосибирской области лекарственными препаратами с использованием электронных рецептов. Регион завершает цифровую подготовку к введению с июля обязательности маркировки лекарственных препаратов, заработает централизованная региональная система мониторинга движения лекарств.

Напомним, накануне Дня Медика губернатор наградил студентов медколледжа за добровольную работу в период коронавируса.