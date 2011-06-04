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Голосование по Конституции 2020: при каком результате поправки вступят в силу

сегодня 15:58

Фото с сайта избиркома

Первого июля пройдёт голосование по поправкам в Конституцию; поправки вступят в силу, если за них проголосуют больше половины получивших бюллетени.

Участники голосования получат бюллетени в виде бланка с вопросом «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и полями для ответов «Да» и «Нет».

Итоги голосования по Конституции РФ будут подводиться после 1 июля, а промежуточные результаты подводиться не будут, хотя голосование пройдет в течение недели с 25 июня по 1 июля.

Подсчет голосов не может занимать больше 5 дней. После этого в течение 3 дней ЦИК опубликует официальные результаты.

Если больше 50% участников голосования согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов. Если с изменениями в Конституцию согласятся менее половины проголосовавших – поправки не будут считаться одобренными. Порога явки на голосовании не будет.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, оплатят ли россиянам выходной в день голосования 1 июля.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Конституция

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