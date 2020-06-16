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Гром и молнии вместо салюта: синоптики рассказали о погоде в день парада Победы в Новосибирске

сегодня 19:02

Фото pixabay.com и Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске в день проведения парада Победы будет не до прогулок; синоптики пообещали сильный ветер, дожди и грозы.

В Новосибирске парад Победы уже несколько лет подряд проходит под дождём. Но это бывает 9 мая. в этом году природа приготовила сюрприз и на 24 июня – именно на эту дату перенесли торжественное мероприятие.

По данным сервиса Gismteo.ru днём 24 июня в Новосибирске будет переменная облачность, дожди, грозы и ветер с порывами до 11 метров в секунду.

Температуру воздуха при таких дополнениях комфортной тоже не назовёшь: днём воздух прогреется до 24 градусов, а к 22:00, когда начнётся салют, похолодает до 17.

Напомним, салют в этом году в Новосибирске будут транслировать в режиме онлайн.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирск
погода
Парад Победы

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