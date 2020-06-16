Иммунитет на два года: стало известно о действии вакцины от коронавируса

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Созданная в России вакцина от коронавируса даст иммунитет на два года; об этом сообщил глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года. Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» директор НИЦ Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, используемый подход основан на создании аденовирусных контейнеров для доставки гена, кодирующего белок «короны» у COVID-19.

«Вакцина вводится дважды. Причём один и тот же ген вводится на разных носителях, что даёт возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени», — подчеркнул Гинцбург.

По словам руководителя НИЦ, это гарантирует, что получивший данную вакцину будет иметь иммунитет в течение минимум двух лет.

Длительный срок действия препарата был доказан в ходе совместной работы с Минобороны России над вакцинами против вируса Эбола в африканской Гвинее.

«Так как вакцина против коронавируса создана по такому же точно принципу и на основании той же самой платформы, то есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трёх, четырёх, пяти или шести месяцев, а, по крайней мере, два года и более», — заключил Гинцбург.

По словам Гинцбурга, для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции может потребоваться до 70 миллионов доз препарата.

Напомним, учёные назвали группу крови, с которой чаще всего умирают от коронавируса.