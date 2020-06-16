Какие рестораны начнут работать в Кузбассе 25 июня: указ Цивилёва

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Кемеровской области в середине недели откроются все рестораны; распоряжение не действует только на заведения в торговых центрах.

Работа ресторанов и кафе в Кемеровской области будет разрешена 25 июня. Такое распоряжение в понедельник подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

В указе отмечено, что работать не смогут только заведения, которые находятся не на территории торгово-развлекательных центров. Для остальных объектов действуют следующие правила:

количество посетителей не более 50 % от общего количества посадочных мест;

обеспечение контроля температуры тела работников;

обеспечение возможности обработки рук работников;

обеспечение работников масками или респираторами и перчатками;

обеспечение проведения влажной уборки;

обеспечение проветривания помещений каждые 2 часа и обеззараживание воздуха;

использование одноразового меню;

размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра друг от друга, обеспечение рассадки за стол не более 1-2 человек (исключение для членов одной семьи либо сопровождающих).

Также с 25 июня будет разрешена работа спортивных объектов. Деятельность фитнес-центров допускается на 100 % от единовременной пропускной способности (вместо 50 % ранее), сказано в документе.

Напомним, в конце прошлой недели губернатор Новосибирской области заявил о возможном открытии летних кафе.