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Какие рестораны начнут работать в Кузбассе 25 июня: указ Цивилёва

сегодня 22:02

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Кемеровской области в середине недели откроются все рестораны; распоряжение не действует только на заведения в торговых центрах.

Работа ресторанов и кафе в Кемеровской области будет разрешена 25 июня. Такое распоряжение в понедельник подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

В указе отмечено, что работать не смогут только заведения, которые находятся не на территории торгово-развлекательных центров. Для остальных объектов действуют следующие правила:

  • количество посетителей не более 50 % от общего количества посадочных мест;
  • обеспечение контроля температуры тела работников;
  • обеспечение возможности обработки рук работников;
  • обеспечение работников масками или респираторами и перчатками;
  • обеспечение проведения влажной уборки;
  • обеспечение проветривания помещений каждые 2 часа и обеззараживание воздуха;
  • использование одноразового меню;
  • размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра друг от друга, обеспечение рассадки за стол не более 1-2 человек (исключение для членов одной семьи либо сопровождающих).

Также с 25 июня будет разрешена работа спортивных объектов. Деятельность фитнес-центров допускается на 100 % от единовременной пропускной способности (вместо 50 % ранее), сказано в документе.

Напомним, в конце прошлой недели губернатор Новосибирской области заявил о возможном открытии летних кафе.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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