Какие рестораны начнут работать в Кузбассе 25 июня: указ Цивилёва
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм
В Кемеровской области в середине недели откроются все рестораны; распоряжение не действует только на заведения в торговых центрах.
Работа ресторанов и кафе в Кемеровской области будет разрешена 25 июня. Такое распоряжение в понедельник подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.
В указе отмечено, что работать не смогут только заведения, которые находятся не на территории торгово-развлекательных центров. Для остальных объектов действуют следующие правила:
Также с 25 июня будет разрешена работа спортивных объектов. Деятельность фитнес-центров допускается на 100 % от единовременной пропускной способности (вместо 50 % ранее), сказано в документе.
Напомним, в конце прошлой недели губернатор Новосибирской области заявил о возможном открытии летних кафе.
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