Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 23 июня - вечеринка в Португалии, штраф за отсутствие маски в Турции, открытие Диснейленда в Париже
Фото pixabay.com, pixnio.com, pexels.com, wikipedia.org
В Турции штраф за нарушение масочного режима составил более 100 долларов, в Португалии, несмотря на запрет, на вечеринку пришли 100 человек, в корейском Пусане заразились моряки российского судна; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.
К 23 июня количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 8 358 492 человека, из которых 449 151 — умерли, 4 084 118 — выздоровели.
Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ
|ПРИРОСТ ЗА СУТКИ
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
|МИР
|8960829
|97702
|468436
|4439902
|США
|2279879
|24760
|119969
|622133
|БРАЗИЛИЯ
|1083341
|50428
|50591
|588118
|РОССИЯ
|592280
|7600
|8206
|344416
Штраф за отсутствие маски в Турции
Власти Турции 22 июня ввели штраф за нарушение масочного режима. За отсутствие средств индивидуальной защиты полиция может оштрафовать на 900 турецких лир (более 130 долларов США). Введение санкций связано с ростом числа заражений коронавирусом: в последние несколько дней суточный прирост составляет от 1 до 1,5 тысяч новых случаев.
В 33 провинциях разрешили носить маски только в общественных местах, в 48 регионах, в том числе в Анкаре и Стамбуле, запретили выходить на улицу без СИЗов.
Вечеринка в Португалии
В Португалии после вечеринки коронавиурусом заразились около 90 человек. По сообщениям СМИ, 7 июня в городе Лагуш прошел праздник в спортивном клубе. Владельцы сдали его для семейного торжества на семь человек. По факту на вечеринку пришли более 100 гостей. Владельцы помещения вызывали полицию.
В Португалии разрешены праздники и встречи численностью не более 20 человек. С начала пандемии в стране выявили более 39 тысяч заболевших.
Заражение российских моряков в Пусане
В Южной Корее, в порту города Пусан, коронавирус подтвердили у 16 членов экипажа пришвартованного там российского судна. В настоящее время установлено, что с инфицированными контактировали около 160 членов профсоюза и другие работники порта, которые поднимались на борт корабля для разгрузки и ремонта. Они все находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.
В ближний круг контактных лиц вошли 34 человека, которые из-за специфики работы не носили медицинские маски.
Ноль случаев в Латвии
В Латвии за двое суток не выявили ни одного нового случая инфицирования COVID-2019. По данным на 22 июня, в госпиталях страны лечатся девять человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии, восемь — средней тяжести.
Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 1111 человек. 903 заражённых поправились, 30 — умерли.
Открытие Диснейленда в Франции
В Париже с 15 июля возобновит работу парк развлечений Disneyland, включая отель и деревню при парке. В связи с пандемией купить билеты можно будет только через интернет.
Также некоторые развлечения будут закрыты. Гости парка не смогут полюбоваться ночным шоу с иллюминацией и парадом героев Disney. Кроме того, парк на время убрал услугу Fastpass, которая помогает избегать очередей на американские горки и другие аттракционы.
Напомним, 22 июня сибирячка устроила скандал в супермаркете из-за масочного режима.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают