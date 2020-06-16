Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 23 июня - вечеринка в Португалии, штраф за отсутствие маски в Турции, открытие Диснейленда в Париже

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В Турции штраф за нарушение масочного режима составил более 100 долларов, в Португалии, несмотря на запрет, на вечеринку пришли 100 человек, в корейском Пусане заразились моряки российского судна; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 23 июня количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 8 358 492 человека, из которых 449 151 — умерли, 4 084 118 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ МИР 8960829 97702 468436 4439902 США 2279879 24760 119969 622133 БРАЗИЛИЯ 1083341 50428 50591 588118 РОССИЯ 592280 7600 8206 344416

Штраф за отсутствие маски в Турции

Власти Турции 22 июня ввели штраф за нарушение масочного режима. За отсутствие средств индивидуальной защиты полиция может оштрафовать на 900 турецких лир (более 130 долларов США). Введение санкций связано с ростом числа заражений коронавирусом: в последние несколько дней суточный прирост составляет от 1 до 1,5 тысяч новых случаев.

В 33 провинциях разрешили носить маски только в общественных местах, в 48 регионах, в том числе в Анкаре и Стамбуле, запретили выходить на улицу без СИЗов.

Вечеринка в Португалии

В Португалии после вечеринки коронавиурусом заразились около 90 человек. По сообщениям СМИ, 7 июня в городе Лагуш прошел праздник в спортивном клубе. Владельцы сдали его для семейного торжества на семь человек. По факту на вечеринку пришли более 100 гостей. Владельцы помещения вызывали полицию.

В Португалии разрешены праздники и встречи численностью не более 20 человек. С начала пандемии в стране выявили более 39 тысяч заболевших.

Заражение российских моряков в Пусане

В Южной Корее, в порту города Пусан, коронавирус подтвердили у 16 членов экипажа пришвартованного там российского судна. В настоящее время установлено, что с инфицированными контактировали около 160 членов профсоюза и другие работники порта, которые поднимались на борт корабля для разгрузки и ремонта. Они все находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

В ближний круг контактных лиц вошли 34 человека, которые из-за специфики работы не носили медицинские маски.

Ноль случаев в Латвии

В Латвии за двое суток не выявили ни одного нового случая инфицирования COVID-2019. По данным на 22 июня, в госпиталях страны лечатся девять человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии, восемь — средней тяжести.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 1111 человек. 903 заражённых поправились, 30 — умерли.

Открытие Диснейленда в Франции

В Париже с 15 июля возобновит работу парк развлечений Disneyland, включая отель и деревню при парке. В связи с пандемией купить билеты можно будет только через интернет.

Также некоторые развлечения будут закрыты. Гости парка не смогут полюбоваться ночным шоу с иллюминацией и парадом героев Disney. Кроме того, парк на время убрал услугу Fastpass, которая помогает избегать очередей на американские горки и другие аттракционы.

Напомним, 22 июня сибирячка устроила скандал в супермаркете из-за масочного режима.