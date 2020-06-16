Коронавирус в Новосибирске – ещё две смерти: сообщение оперативного штаба на 11:55 22 июня

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Оперативный штаб сообщил об увеличении случаев коронавируса в Новосибирске; 109 случаев COVID-19 за сутки выявлено в Новосибирской области.

По данным оперативного штаба на утро 22 июня в регионе зарегистрировано 5142 случая заражения коронавирусной инфекцией (+109 за последние сутки). 2790 пациентов выздоровели (+21 за сутки).

Скончались еще два пациента – мужчины в возрасте 45 лет и 53 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 72 человека.

В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 73 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2204.

В больницы районов области госпитализировано 439 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 174 522 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 558 жителей региона, 23 856 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 320 обращений, госпитализированы 23 пациента.