Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:30 22 июня
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и Михаила Докукина/Сиб.фм
За сутки в Новосибирске увеличилось число больных коронавирусом; теперь в регионе 5142 официально подтверждённых случая.
Как сообщил оперативный штаб, 109 случаев COVID-19 за сутки выявлено в Новосибирской области.
Стабильность заболеваемости – больше сотни в сутки – сохраняется в регионе на протяжении последних нескольких дней.
Общее число заболевших составляет 5142 человека.
Увеличилось 22 июня и количество летальных исходов. Умерли ещё два пациента. Это мужчины в возрасте 45 и 53 лет.
Обще число летальных случаев в Новосибирской области составляет 72 пациента.
В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.
В детскую больницу №3 госпитализированы 73 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2204.
В больницы районов области госпитализировано 439 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Общественники предложили установить в Новосибирске памятник врачам, погибшим от коронавируса.
С начала пандемии в регионе умерли уже шесть медработников.
На выходных в Новосибирске одна из политических партий устроила пресс-конференцию. На неё пригласили огромное количество журналистов и даже закатили фуршет.
А вот про социальную дистанцию никто не вспомнил.
Напомним, ещё одну больницу в Новосибирской области перепрофилировали под коронавирусный госпиталь.
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