Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:30 22 июня

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и Михаила Докукина/Сиб.фм

За сутки в Новосибирске увеличилось число больных коронавирусом; теперь в регионе 5142 официально подтверждённых случая.

Снова больше сотни

Как сообщил оперативный штаб, 109 случаев COVID-19 за сутки выявлено в Новосибирской области.

Стабильность заболеваемости – больше сотни в сутки – сохраняется в регионе на протяжении последних нескольких дней.

Общее число заболевших составляет 5142 человека.

Две смерти

Увеличилось 22 июня и количество летальных исходов. Умерли ещё два пациента. Это мужчины в возрасте 45 и 53 лет.

Обще число летальных случаев в Новосибирской области составляет 72 пациента.

В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

В больницах дети и взрослые

В детскую больницу №3 госпитализированы 73 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2204.

В больницы районов области госпитализировано 439 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Памятник врачам

Общественники предложили установить в Новосибирске памятник врачам, погибшим от коронавируса.

С начала пандемии в регионе умерли уже шесть медработников.

Политика во время пандемии

На выходных в Новосибирске одна из политических партий устроила пресс-конференцию. На неё пригласили огромное количество журналистов и даже закатили фуршет.

А вот про социальную дистанцию никто не вспомнил.

Напомним, ещё одну больницу в Новосибирской области перепрофилировали под коронавирусный госпиталь.