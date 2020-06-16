Коронавирус в России: больше 7,5 тысяч новых случаев
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
В России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса; за сутки умерли 95 человек.
За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 705 человек.
🔸Москва — 1068
🔸Московская область — 506
🔸Ханты-Мансийский АО — 295
🔸Нижегородская область — 219
🔸Санкт-Петербург — 217
🔸Воронежская область — 199
🔸Свердловская область — 197
🔸Иркутская область — 194
🔸Челябинская область — 176
🔸Республика Тыва — 150
🔸Красноярский край — 146
🔸Ростовская область — 141
🔸Ямало-Ненецкий АО — 140
🔸Саратовская область — 112
🔸Ульяновская область — 110
🔸Новосибирская область — 109
🔸Волгоградская область — 108
🔸Архангельская область — 107
🔸Ставропольский край — 102
🔸Омская область — 98
🔸Приморский край — 90
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 87
🔸Мурманская область — 85
🔸Республика Саха (Якутия) — 85
🔸Тульская область — 83
🔸Ивановская область — 81
🔸Белгородская область — 80
🔸Республика Дагестан — 79
🔸Брянская область — 76
🔸Псковская область — 75
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 75
🔸Кемеровская область — 75
🔸Пензенская область — 73
🔸Алтайский край — 73
🔸Чувашская Республика — 71
🔸Забайкальский край — 69
🔸Курская область — 68
🔸Пермский край — 66
🔸Хабаровский край — 66
🔸Оренбургская область — 64
🔸Тверская область — 63
🔸Самарская область — 63
🔸Новгородская область — 61
🔸Краснодарский край — 61
🔸Калужская область — 60
🔸Томская область — 60
🔸Республика Коми — 59
🔸Амурская область — 59
🔸Орловская область — 58
🔸Республика Мордовия — 54
🔸Республика Башкортостан — 53
🔸Ленинградская область — 52
🔸Владимирская область — 51
🔸Липецкая область — 50
🔸Тамбовская область — 50
🔸Астраханская область — 48
🔸Рязанская область — 47
🔸Кировская область — 47
🔸Тюменская область — 47
🔸Ярославская область — 45
🔸Смоленская область — 44
🔸Курганская область — 43
🔸Республика Бурятия — 42
🔸Сахалинская область — 41
🔸Республика Татарстан — 39
🔸Камчатский край — 38
🔸Республика Карелия — 34
🔸Республика Марий Эл — 31
🔸Республика Северная Осетия — 30
🔸Костромская область — 29
🔸Калининградская область — 29
🔸Республика Хакасия — 29
🔸Республика Адыгея — 28
🔸Республика Ингушетия — 22
🔸Магаданская область — 20
🔸Чеченская Республика — 19
🔸Удмуртская Республика — 19
🔸Вологодская область — 17
🔸Республика Алтай — 15
🔸Республика Крым — 13
🔸Республика Калмыкия — 12
🔸Еврейская АО — 2
🔸Севастополь — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.
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