Коронавирус в России: больше 7,5 тысяч новых случаев

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса; за сутки умерли 95 человек.

За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 705 человек.

🔸Москва — 1068

🔸Московская область — 506

🔸Ханты-Мансийский АО — 295

🔸Нижегородская область — 219

🔸Санкт-Петербург — 217

🔸Воронежская область — 199

🔸Свердловская область — 197

🔸Иркутская область — 194

🔸Челябинская область — 176

🔸Республика Тыва — 150

🔸Красноярский край — 146

🔸Ростовская область — 141

🔸Ямало-Ненецкий АО — 140

🔸Саратовская область — 112

🔸Ульяновская область — 110

🔸Новосибирская область — 109

🔸Волгоградская область — 108

🔸Архангельская область — 107

🔸Ставропольский край — 102

🔸Омская область — 98

🔸Приморский край — 90

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 87

🔸Мурманская область — 85

🔸Республика Саха (Якутия) — 85

🔸Тульская область — 83

🔸Ивановская область — 81

🔸Белгородская область — 80

🔸Республика Дагестан — 79

🔸Брянская область — 76

🔸Псковская область — 75

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 75

🔸Кемеровская область — 75

🔸Пензенская область — 73

🔸Алтайский край — 73

🔸Чувашская Республика — 71

🔸Забайкальский край — 69

🔸Курская область — 68

🔸Пермский край — 66

🔸Хабаровский край — 66

🔸Оренбургская область — 64

🔸Тверская область — 63

🔸Самарская область — 63

🔸Новгородская область — 61

🔸Краснодарский край — 61

🔸Калужская область — 60

🔸Томская область — 60

🔸Республика Коми — 59

🔸Амурская область — 59

🔸Орловская область — 58

🔸Республика Мордовия — 54

🔸Республика Башкортостан — 53

🔸Ленинградская область — 52

🔸Владимирская область — 51

🔸Липецкая область — 50

🔸Тамбовская область — 50

🔸Астраханская область — 48

🔸Рязанская область — 47

🔸Кировская область — 47

🔸Тюменская область — 47

🔸Ярославская область — 45

🔸Смоленская область — 44

🔸Курганская область — 43

🔸Республика Бурятия — 42

🔸Сахалинская область — 41

🔸Республика Татарстан — 39

🔸Камчатский край — 38

🔸Республика Карелия — 34

🔸Республика Марий Эл — 31

🔸Республика Северная Осетия — 30

🔸Костромская область — 29

🔸Калининградская область — 29

🔸Республика Хакасия — 29

🔸Республика Адыгея — 28

🔸Республика Ингушетия — 22

🔸Магаданская область — 20

🔸Чеченская Республика — 19

🔸Удмуртская Республика — 19

🔸Вологодская область — 17

🔸Республика Алтай — 15

🔸Республика Крым — 13

🔸Республика Калмыкия — 12

🔸Еврейская АО — 2

🔸Севастополь — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.