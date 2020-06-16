Коронавирус в России: последние новости к 23 июня – очаг в челябинском онкоцентре, крестный ход в Свердловской области, вечеринки в Хабаровске

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, wikipedia.org, оперштаб в Кемеровской области

В Кузбассе коронавирус выявлен у пяти младенцев, в челябинском онкоцентре обнаружен очаг инфекции, в Хабаровском крае на выходных устроили вечеринки в ресторанах; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.

В России за последние сутки выявили 7600 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 592 280 человек.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ РОССИЯ 592280 7600 34416 8206 МОСКВА 215014 1068 136670 3617 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 54375 506 25036 783 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22412 217 13647 869

Очаг коронавируса в челябинском онкоцентре

В Челябинской области в онкоцентре зарегистрирована вспышка коронавируса. В учреждении заразились 83 человека. Руководство больницы закрыло пять отделений и отправило пациентов домой.

Анализ на инфекцию взяли у 81 медработника и 155 пациентов. Прокуратура начала проверку по факту массового заражения в центре.

Карантинные вечеринки в Хабаровске

На прошедших выходных в Хабаровске в трех ресторанах устроили вечеринки. Только у одного заведения была летняя веранда, два других предприятия принимали гостей внутри помещения и работали незаконно. Губернатор края поручил закрыть эти рестораны, если есть такая возможность.

В настоящее время Роспотребнадзор и мэрия города готовят обращение в полицию, чтобы они проверили данные заведения общепита. Власти не исключают, что в положение о выдаче разрешений на установку летних веранд внесут изменения. Например, что при подтвержденных нарушениях в следующем году кафе уже не смогут открывать летники.

Случаи заражения на станции переливания крови в Тюменской области

В Тюменской области девять сотрудников станции переливания крови заразились коронавирусной инфекцией. Источником стала одна из работниц центра. В настоящее время определен круг контактных лиц, за всеми установлено медицинское наблюдение.

"Такие случаи [заражения на станции переливания крови] есть, и у нас, к сожалению, зарегистрировано девять случаев заболевания. Но при этом хочу акцентировать ваше внимание, что заболели сотрудники лаборатории, то есть это лица, которые не имеют прямого контакта с донорами, поэтому контактных среди пациентов не выявлено", — рассказал журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

Крестный ход в Свердловской области

Екатеринбургская епархия намерена провести Царский крестный ход от Храма на Крови до Ганиной Ямы, несмотря на пандемию коронавируса. Мероприятие должно пройти в середине июля в рамках международного фестиваля православной культуры "Царские Дни".

Священнослужители планируют соблюдать все необходимые эпидемиологические меры. В скором времени епархия будет согласовывать ход с властями региона.

Инфицирование младенцев в Кузбассе

В Кемеровской области у пяти детей в возрасте до одного года выявили коронавирус. За сутки там заразились еще 44 человека. С начала пандемии COVID-2019 подтвердили у 1396 пациентов. Из них 514 зараженных поправились, 8 человек погибли.

Напомним, 22 июня сибирские учёные предложили уничтожать коронавирус с помощью кислорода и света.