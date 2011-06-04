Лежит кверху пузом: репортаж из новосибирской лаборатории по исследованию клещей

Фото ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

В Новосибирской области почти 15 тысяч человек укусили клещи, в том числе более 4,7 тысячи детей. Медицинские лаборатории, несмотря на огромную нагрузку из-за коронавируса, продолжают исследовать клещей, ведь эти членистоногие переносят опасные для людей заболевания. Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» рассказали Сиб.фм о количестве укушенных и заболевших с начала сезона и показали, как исследуют каждого клеща.

По информации ведомства, в регионе выявлено 25 случаев клещевого энцефалита и 16 случаев клещевого боррелиоза. В специализированных лабораториях специалисты исследовали 12 559 клещей, снятых с людей. В 60,4 % случаев паразиты переносили боррелиоз, в 3,8 % – клещевой энцефалит.

Более 200 тысяч человек в 2020 году успели поставить прививки. Специалисты обработали территорию общей площадью 5670,46 гектара: кладбища, парки, летние оздоровительные учреждения.

«В 2019 году Роспотребнадзор установил, что в Новосибирской области обитают клещи семейства Ixodidae: Ixodes persulcatus, Ixodes pavlovskyi, Dermacentor reticulatus и Dermacentor marginatus. Они переносят клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз и другие заболевания. Чаще всего в 2019 году встречались клещи видов: Dermacentor marginatus (34,4 %) и Ixodes persulcatus (23,6 %)», – рассказали Сиб.фм специалисты.

Ареал природного очага клещевого вирусного энцефалита охватывает 23 территории Новосибирской области, где на протяжении многих лет отмечается высокая численность клещей. По данным эпидемиологов, больше всего страдают от клещей Тогучинский, Новосибирский и Мошковский районы.

Эпидемиологи рассказали, что если у вас нет страховки или есть желание исследовать клеща на наличие болезней, следует:

1. Обратиться в медицинскую организацию для извлечения клеща или извлечь его самостоятельно.

2. Поместить клеща в маленькую, чистую ёмкость и плотно закрыть крышкой.

3. Хранить клеща (целого и живого) при температуре +4...+10 градусов Цельсия не более 3 дней.

4. Привезти клеща в лабораторию.

Из-за пандемии возросла нагрузка на лаборатории, поэтому специалисты исследуют клещей только методом ИФА на вирус клещевого энцефалита. Для этого насекомого измельчают, помещают в раствор и отправляют в центрифугу для разделения фракций. В это время специалист готовит планшет с контрольными образцами, на который также помещается подготовленный образец.











Затем образцы встряхивают в термошейкере. После внесения конъюгата заклеенный планшет инкубируют в термошейкере. Далее определяют оптическую плотность на микропланшетном фотометре. После чего цветную реакцию можно увидеть невооружённым глазом.











Напомним, 4 июня учёные рассказали об опасном гибридном виде нового клеща.