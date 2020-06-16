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Липовый благотворитель кинул больного ребёнка в Новосибирске

сегодня 18:17

Фото pixabay.com

Следственный комитет в Новосибирске возбудил уголовное дело на липового благотворителя; неизвестный пытался присвоить средства больного ребёнка.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств, собранных на лечение тяжелобольной девочки.

По версии следствия, в апреле 2020 года сотрудниками одного из новосибирских благотворительных фондов был объявлен сбор средств на лечение оплаты медицинской помощи тяжелобольной малолетней девочке.

«Получив от сотрудников фонда контактные данные мамы ребенка, так называемый «благотворитель» убедил женщину в намерении предоставить денежные средства для лечения девочки, при этом попросил перечислить на указанный им банковский счет комиссию в размере 70 тысяч рублей. Мама девочки, будучи введённой в заблуждение, перевела на счет мошенника часть денежных средств в размере 15 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СК по новосибирской области.

Деньги на оплату лечения ребёнка на расчётный счёт лечебного учреждения так и не поступили.

В настоящее время следователями СК России устанавливается лицо, причастное к хищению денежных средств.

Напомним, 20 июня стало известно о новосибирском благотворителе-мошеннике.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Следственный комитет
мошенник
благотворительность
Новосибирск

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