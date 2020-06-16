«Люди боятся идти домой»: новосибирские спасатели не обработали подъезд после эвакуации пациента с коронавирусом

Фото читателя Сиб.фм

Из многоэтажки в Ленинском районе Новосибирска госпитализировали мужчину с коронавирусом; после того, как сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы помогли медикам погрузить пациента в машину неотложки, они уехали, не обработав места общего пользования.

В понедельник, 22 июня, в одном из домов в Горском микрорайоне спасатели МАСС помогали коронавирусной бригаде врачей скорой помощи в транспортировке мужчины с подтверждённой инфекции, однако после того го как пациента погрузили в машину неотложки, спасатели ретировались, не продезинфицировав места общего пользования. Информацию об этом сообщил в редакцию житель дома Михаил. Операция завершилась в 16:45.

По его словам, после того, как машины экстренных служб скрылись со двора, жители подъезда порядка 20 минут ждали на улице.

«Люди просто боятся идти домой. Когда я спрашивал у спасателей, обработали ли они подъезд, они ответили отрицательно, побрызгали себя, погрузили носилки и уехали», – рассказал очевидец.

По его мнению, сотрудники МАСС должны были сразу провести обработку подъезда зная, что они имели дело с ковид-положительным, но не сделали этого.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм начальник МАСС Дмитрий Фокин подтвердил, что спасатели действительно выезжали на вызов, но о том, завершили ли они работу по адресу, ему на момент звонка известно не было.

По словам Дмитрия Фокина, обработка помещений, согласно регламенту, должна производиться по заявке. В данном случае, управляющей компании.

В обслуживающей дом организации – РЭС№1 пояснили, что в курсе ситуации и пообещали произвести санобработку поверхностей.

В 17:45 очевидец сообщил, что сотрудники МАСС вернулись к подъёзду час спустя и всё же провели обработку.

«Только за это время человек 15 вошли в подъезд и примерно столько же вышли», – в поделился наблюдениями очевидец.

Напомним, 19 июня спасатели в Новосибирске достали из-под трамвая тело мужчины.