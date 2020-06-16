Меньше года: коронавирус нашли у пяти младенцев в Кузбассе

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм/оперативного штаба

В Кемеровской области выявили ещё 44 случая заражения коронавирусом; большая часть пациентов, старше 60 лет, однако есть несколько заболевших детей до года.

У пяти детей в возрасте до одного года выявили коронавирус в Кемеровской области. Об этом 22 июня сообщили в оперативном штабе Кузбасса. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 44 новых случая заражения.

Распределение среди остальных возрастных групп в регионе выглядит так:

Как сказано в сообщении штаба, больше всего заражённых наблюдается среди пациентов старше 60 лет.

За всё время эпидемии в Кемеровской области выявили 1396 случаев коронавируса. Скончались 8 человек, выздоровели — 514.

Напомним, 22 июня в новосибирском штабе сообщили о 109 новых случаях коронавируса в регионе.