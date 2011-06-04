Меньше на час: будет ли 23 июня сокращённым рабочим днём

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Президент объявил день проведения парада Победы нерабочим днём; будет ли предпраздничный день – 23 июня коротким?

Среда, 24 июня, объявлена Владимиром Путиным выходным днём с сохранением за работниками заработной платы. В этот день пройдёт парад Победы в Москве и ряде других городов. При этом 23 июня будет полным рабочим днём.

Рабочий день сокращается на один час в предпраздничные рабочие дни. Это такие дни, которые непосредственно предшествуют одному из государственных праздников – День России, 8 марта, рождество 7 января, 1 мая и т.д.

День проведения парадов Победы в российских городах — это не один из государственных праздников. Его нельзя расценивать как перенос на июнь Дня Победы — этот праздник мы отметили 9 мая даже с точки зрения закона. Однако тогда Парад не состоялся из-за высокой заболеваемости коронавирусом в стране – мероприятие перенесли на 24 июня, соответствующий указ президент подписал конце мая.

Выбор новой даты не случаен. В этот день в 1945 году состоялся легендарный Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.

Так как 24 июня — не праздничный день, то и 23 июня — не сокращённый.

Напомним, 1 июля в России в этом году также будет нерабочим днём.