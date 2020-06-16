Минута молчания в Новосибирске 22 июня: прямая трансляция на Сиб.фм

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске проходят мероприятия, посвящённые памяти павших в годы Великой Отечественной войны; совсем скоро в городе пройдёт Всероссийская минута молчания.

Всероссийская минута молчания проходит сегодня, 22 июня, в Новосибирске. Акция посвящена памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Начало минуты молчания запланировано на 16:15 по новосибирскому времени. Предполагается, что ровно на минуту остановится весь общественный транспорт, загудят сирены машин и вагонов в метрополитене, а также перестанут работать кассы в супермаркетах.

Корреспонденты Сиб.фм будут наблюдать в прямом эфире, как пройдёт минута молчания в трёх разных точках – на оживлённом участке дороги в центре города, на одной из станций метро и в магазине.

Совсем скоро здесь начнут появляться видео, фото и трансляции. Ждите обновлений.

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15:55

Корреспондент Сиб.фм Михаил Докукин, направляясь в ближайший супермаркет, предварительно связался с одним из представителей сферы. На условиях анонимности он назвал эту акцию не лучшей затеей.

«Это может вызвать недовольство со стороны покупателей и это мягко сказано. Может и вовсе обернуться гневом, и у персонала магазина уйдёт гораздо больше времени на урегулирование конфликта, чем будет длиться сама акция», – сказал сотрудник ритейла.

До минуты молчания (она в 16:15) остаётся совсем немного, поэтому Сиб.фм проверит лично, подтвердятся ли слова источника.

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16:06

Фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов прямо сейчас находится в районе площади Калинина. Сейчас там так:

Вероятно, через несколько минут автобусы и проезжающие мимо машины остановятся. Впрочем, остановку на кольце представить довольно трудно.

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16:11

Густаво Зырянов уже ведёт онлайн с площади Калинина. Если верить программе, в 16:15 машины остановятся и засигналят. Ждём:

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16:15

Молчим

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16:16

По словам нашего корреспондента Дениса Калина, на станции метро Берёзовая роща минута молчания прошла несколько раньше.

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16:17

На улице Адриена Лежена в Дзержинском районе слышны мощные сирены, которые звучат на весь двор в течение минуты.

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16:18

По словам Густаво Зырянова, на площади Калинина в честь минуты молчания остановились только четыре автобуса. Вероятно, это даже не связано с всероссийской акцией.

Тем временем Михаил Докукин констатирует, что в ближайшем «Быстрономе» на улице Пермитина о минуте молчания забыли. Вот как это выглядело:

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16:23

В Ленинском районе Новосибирска тоже шумно — сирены слышны на каждой улице.

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16:30

Ещё немного фотографий с площади Калинина, которая традиционно забита автобусами.