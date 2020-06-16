Минута молчания в Новосибирске: во сколько начнётся и как присоединиться

Фото Михаила Докукина /Сиб.фм

Новосибирск присоединится к общероссийской акции «Минута молчания»; по задумке организаторов, на время её проведения остановится транспорт и прервётся сигнал радио и телевидения.

В День Памяти и скорби, 22 июня, в 16:15 состоится акция «Минута молчания». Её анонсировали в пресс-службе мэрии Новосибирска и регионального правительства.

В этом году в рамках акции на короткое время будет приостановлена повседневная деятельность, прервётся теле- и радиовещание, а городские маршруты ненадолго остановят свою работу.

Ожидается, что к акции присоединятся различные организации и компании, а также те, кто отложит на минуту все текущие дела и прервёт работу.

Напомним, 22 июня поезда Новосибирского метрополитена дадут памятный гудок.