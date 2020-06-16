На парад Победы 24 июня в Новосибирске пригласят юнармейцев и волонтёров

Фото из архива Сиб.фм

Губернатор Андрей Травников скорректировал порядок проведения военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске 24 июня; на парад будут приглашены представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», молодежных патриотических движений.

Представители детских патриотических коллективов и участники общественного патриотического движения не будут участвовать в военном параде 24 июня. Однако на парад их пригласят в качестве зрителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Считаю, что у нас накоплен достаточный опыт в условиях эпидемии коронавируса, и мы можем себе позволить брать на себя разумную ответственность, без рисков для жителей, работников различных сфер, в том числе и при проведении парада Победы.

Представители детских патриотических коллективов, которые готовились пройти маршем в составе парадных колонн – юнармейцы, кадеты, детский морской центр «Каравелла» – в этом году не участвуют в параде. Считаю, что мы имеем возможность, с соблюдением всех санитарных мер, дистанции, пригласить этих ребят, для того, чтобы они в этом году комфортно, с первой линии посмотрели парад во всей его красе», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Глава региона поддержал предложение мэра Новосибирска Анатолия Локтя о приглашении на парад участников движения «Волонтёры Победы». «Ребята, которые 9 мая, несмотря на все ограничения и даже риски, создавали праздничное настроение ветеранам и жителям города, тоже заслуживают того, чтобы просмотреть парад Победы в этом году. Я искренне, по-человечески благодарен тем волонтерам, добровольцам, которые работают в период пандемии, и помогают тем людям, которым эта помощь, в сегодняшних условиях, крайне необходима. Если у нас есть возможность, с соблюдением всех санитарных мер, пригласить волонтеров на площадь Ленина, то давайте это сделаем», — отметил Губернатор.

Напомним, ранее Сиб.фм показал лучшие кадры с закрытой от зрителей репетиции парада Победы в Новосибирске.