На пенсию – дистанционно: как подать электронное заявление через интернет

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В связи с ограничительными мерами из-за коронавируса ПФР назначает пенсии дистанционно в период с 1 апреля по 30 июня; подать заявление можно через сайт Пенсионного фонда и «Госуслуги».

Подать электронное заявление на установление любого вида пенсии можно в Личном кабинете на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/#services-f или на портале госуслуг. При этом есть важное условие – обязательно потребуется наличие подтверждённой учётной записи на сайте «Госуслуги».

Для того, чтобы подать заявление на сайте ПФР, нужно зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и в разделе «Пенсии» выбрать «Подать заявление о назначении пенсии». Далее после заполнения каждого раздела нужно нажимать кнопку «сохранить» (если она есть в разделе), затем – «далее» и заполнять следующий раздел.

В разделе 5 «Подтверждение данных» отметить галочкой «Достоверность сведение, указанных в заявлении, и ознакомление с положениями предупреждения подтверждаю». После этого нажать кнопку «Сформировать заявление». Далее откроется окно с сформированным заявлением о назначении пенсии, необходимо проверить, что все поля заполнены корректно и нажать кнопку «Отправить заявление».

Чтобы подать заявление на пенсию через «Госуслуги», нужно:

зайти в ЛК на «Госуслугах»;

найти ссылку «Пенсия, пособия и льготы»;

кликнуть по кнопке «Все услуги», потом «Установление пенсии», и «Назначение пенсии». Далее – заполнить все разделы формы.

Напомним, в соответствии с федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года, в России началось постепенное повышение пенсионного возраста. Изменения будут происходить поэтапно в течение 10 лет и завершатся в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В 2018 году пенсионный возраст женщин составлял 55 лет, пенсионный возраст мужчин – 60 лет.

С 2019 года законом предусмотрена повышенная индексация страховых пенсий темпами, опережающими прогнозный рост инфляции. Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров в среднем будут расти на 1 тысячу рублей в месяц, или 12 тысяч рублей в год.

Прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна в зависимости от размера получаемой пенсии. Для того чтобы узнать, на сколько с 1 января 2020 года повысится пенсия, необходимо размер получаемой пенсии умножить на 0,066 (6,6 %).

Напомним, в середине июня Путин предложил помочь работающим пенсионерам в связи с пандемией коронавируса.