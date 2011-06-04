На похороны болевшего коронавирусом экс-главы Чувашии пришли сотни людей

Фото газеты "ПроГород"

В Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым; он был госпитализирован с коронавирусом и умер в больнице.

В Чувашии 21 июня простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым. Он умер в больнице Санкт-Петербурга, куда был госпитализирован с короанвирусом.

Церемония прошла в ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Закрытый гроб был установлен в центре зала. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, на входе горожанам обрабатывали руки антисептиком и выдавали перчатки. Вереница желающих проститься с экс-главой республики была бесконечной, сообщает газета «ПроГород».

Проститься с предшественником пришёл и временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.

Михаила Игнатьева похоронили на городском кладбище № 1.

Напомним, Михаила Игнатьева Путин отправил в отставку после скандала с ключами от пожарной машины, за которыми глава республики заставил прыгать сотрудника МЧС.