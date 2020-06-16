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На железнодорожных вокзалах станции Новосибирск-Главный прошла общероссийская акция «Минута молчания»

сегодня 18:37

Фото: Павел Старицын, 2ГИС

Железнодорожники Новосибирского региона Западно-Сибирской магистрали в День Памяти и скорби присоединились к общероссийской акции «Минута молчания»; чтобы почтить память о погибших в Великой Отечественной войне по всей стране.

22 июня 2020 года в 12:15 по московскому времени (в 16:15 по местному времени) состоялась «Минута молчания».

В Новосибирске по системам оповещения населения транслировалось речевое сообщение с включением электрических сирен. Электропоезда на перроне подали гудок, чтобы призвать горожан и гостей города поддержать акцию и почтить минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

Напомним, 22 июня 1941 года в 12:15 по Москве вышло в эфир обращение правительства к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии.

Общероссийская акция «Минута молчания» – символ общей и вечной народной памяти, и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны, вечно живое напоминание всему миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру Победу.

С первых дней войны тысячи железнодорожников были мобилизованы. Многие, несмотря на бронирование, ушли на фронт добровольцами. В рядах тех, кто с оружием в руках защищал Родину, были более 20 тысяч солдат и офицеров, призванных с Томской и Омской железных дорог (сейчас это Западно-Сибирская железная дорога).

Напомним, в минуту молчания 22 июня Сиб.фм вёл прямую трансляцию из оживлённых мест города.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

РЖД
минута молчания

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