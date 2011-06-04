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«Настя была беременна»: вскрылись новые подробности гибели блогерши на Бали

сегодня 19:22

Фото Instagram

В сети продолжаются обсуждения версий, которые могли привести к трагической гибели блогерши Насти Тропицель; знакомые девушки утверждают, что она была беременна.

Знакомые погибшей российской блогерши Насти Тропицель утверждают, что она якобы была беременна. Об этом заявил один из блогеров на своей странице в Instagram. По словам человека, который заявил, что был лично знаком с девушкой, она могла забеременеть от автоинструктора.

Подтверждения этой информации блогер не даёт. Впрочем, автор поста сам заявляет, что эти данные сомнительны.

Ранее сообщалось, что 18-летняя Настя Тропицель трагически погибла на Бали. По предварительной версии, девушка разбилась на мотоцикле – она не справилась с управлением и врезалась в шлагбаум.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что новосибирского блогера обвинили в убийстве.

Автор:
Эдвард Фицлер

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