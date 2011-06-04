Наукополис в Новосибирске: названы приоритетные зоны опережающего развития

Фото с сайта правительства НСО

В числе первоочередных объектов новосибирского Наукополиса станут «СКИФ» и «СмартСити-Новосибирск»; там планируют развивать объекты научной, инновационной и сервисной инфраструктуры, а также жилые кварталы для ученых и инноваторов.

Названы приоритетные зоны опережающего развития «Наукополис», на которые в первую очередь будут разрабатываться мастер-планы градостроительного развития и документация по планировке территории.

Под контролем министерства строительства Новосибирской области в регионе продолжается работа по реализации проекта «Академгородок 2.0». Во второй половине 2020 года эта работа будет вестись в части подготовки мастер-планов и документации по планировке территорий районов Наукополиса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Как отметил заместитель министра строительства Новосибирской области – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков, одной из первоочередных зон для подготовки градостроительной документации станет территория, прилегающая к центру коллективного пользования «СКИФ» площадью 193 га, которая охватит р.п. Кольцово и Барышевский сельсовет Новосибирского района. Здесь планируется развивать объекты научной, инновационной и сервисной инфраструктуры.

В списке приоритетных территорий также район инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск», где в перспективе будут развиваться объекты научно-образовательной деятельности и жилые кварталы для ученых и инноваторов. Кроме того, в число первостепенных зон вошли рекреационно-жилые районы «Каинская Заимка», «Обское море» и «Ключи».

«В настоящее время некоторые проекты Наукополиса выходят на федеральный уровень. Для их реализации необходимо уточнить и конкретизировать данные, детализировать архитектурные и планировочные решения, выполнить инженерные изыскания и подготовить градостроительную документацию», – подчеркнул Александр Авсейков.

Напомним, в конце 2019 года общественным советом по строительству в регионе была одобрена концепция развития «Наукополиса», представленная министерством строительства региона. Сообщалось, что на территории между Новосибирском, Академгородком, наукоградом Кольцово и посёлком Краснообск будет сформирована научная субагломерация «Научная долина».

Новосибирский научный центр будет занимать территорию более 12 тысяч гектаров.

В концепции были обозначены вопросы перспективного градостроительства территорий зоны опережающего развития: в Новосибирске – в границах Советского и Первомайского административных районов, города Бердска, посёлков Кольцово и Краснообск, Барышевского и Мичуринского сельсоветов Новосибирского района.

На вышеназванных территориях институты СО РАН планируют реализовать до 45 научно-инновационных проектов.

Для обеспечения транспортной доступности предполагается расширить дорожную сеть, достроить Восточный обход Новосибирска и построить Южный автомобильный обход города, который обеспечит скоростное сообщение с аэропортом Толмачёво.