Названа предварительная причина пожара на Центральном рынке в Новосибирске
Фото ГУ МЧС по НСО
В МЧС продолжают устанавливать причину возгорания здания на Центральном рынке в Новосибирске; возможно, во всём виноват мусор.
В ГУ МЧС по Новосибирской области назвали предварительную причину пожара, возникшего в пятницу, 19 июня на территории Центрального рынка.
«Очаг возгорания предварительно располагался за зданием, на отгороженной профлистом мусорной площадке», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Сотрудник МЧС также добавил, что работа по установлению причин возникновения пожара продолжается.
Напомним, пожар на Центральном рынке в Новосибирске тушили больше пяти часов.
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