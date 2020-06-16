Названа предварительная причина пожара на Центральном рынке в Новосибирске

Фото ГУ МЧС по НСО

В МЧС продолжают устанавливать причину возгорания здания на Центральном рынке в Новосибирске; возможно, во всём виноват мусор.

В ГУ МЧС по Новосибирской области назвали предварительную причину пожара, возникшего в пятницу, 19 июня на территории Центрального рынка.

«Очаг возгорания предварительно располагался за зданием, на отгороженной профлистом мусорной площадке», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Сотрудник МЧС также добавил, что работа по установлению причин возникновения пожара продолжается.

Напомним, пожар на Центральном рынке в Новосибирске тушили больше пяти часов.