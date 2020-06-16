Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Названа предварительная причина пожара на Центральном рынке в Новосибирске

сегодня 10:41

Фото ГУ МЧС по НСО

В МЧС продолжают устанавливать причину возгорания здания на Центральном рынке в Новосибирске; возможно, во всём виноват мусор.

В ГУ МЧС по Новосибирской области назвали предварительную причину пожара, возникшего в пятницу, 19 июня на территории Центрального рынка.

«Очаг возгорания предварительно располагался за зданием, на отгороженной профлистом мусорной площадке», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Сотрудник МЧС также добавил, что работа по установлению причин возникновения пожара продолжается.

Напомним, пожар на Центральном рынке в Новосибирске тушили больше пяти часов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

пожар
ГУ МЧС

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

82312
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
41761
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
40952
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39287
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35861
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
34308
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек
30885
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет