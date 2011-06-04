Названа стоимость сожжения человеческих органов в Бердске

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В Бердске провели аукцион на утилизацию человеческих органов; ЦГБ заплатит за это 2,7 миллиона рублей.

Бердская ЦГБ заплатит за утилизацию человеческих органов 2,7 миллиона рублей. Речь идёт о медицинских отходах класса «Б», к которым относятся инфицированные или потенциально инфицированные объекты, предметы, загрязненные кровью и патологоанатомические отходы (человеческие), а также одноразовые маски и шприцы.

Эти отходы подлежат обеззараживанию химическими растворами, электромагнитным излучением или даже радиацией, а затем сожжению в инсенераторных печах специализированной организацией.

Как сообщает сайт Госзакупок, на конкурс была предоставлена единственная заявка от ООО «Центр утилизации». Стоимость работ составляет 2 698 320 рублей.

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