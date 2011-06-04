Не отдам грузовик: новосибирский должник заплатил налоги, чтобы не расстаться с автомобилем

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Судебные приставы в Новосибирской области смогли вернуть в бюджет неоплаченные налоги; для этого им пришлось арестовать грузовик должника.

Только после ареста автомобиля, житель Новосибирской области оплатил долг. Об этом сообщает служба судебных приставов по Новосибирской области.

В марте текущего года судебным приставом-исполнителем отделения по Колыванскому району Новосибирской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с 45-летнего местного жителя налоговой задолженности по кредитным платежам на сумму 36 тысяч рублей. Исполнять решение суда в добровольном порядке мужчина не торопился.

Судебный пристав-исполнитель установил, что должнику на праве собственности принадлежит грузовой автомобиль. На транспортное средство незамедлительно был наложен арест.

Только после этого, мужчина, понимая, что может лишиться автомобиля, через несколько дней перевёл денежные средства на погашение долга.

Напомним, в начале июня пенсионерка сдала приставам лучшую подругу.