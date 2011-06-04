Новое шоу «Миллион на мечту» на ТВ-3: новосибирцев позвали на кастинг

Фото канала ТВ-3

Телеканал ТВ-3 объявил кастинг для участия в шоу «Миллион на мечту»; чтобы разбогатеть и стать знаменитым, достаточно заполнить анкету.

15 миллионов рублей разыграют в финале нового шоу на канале ТВ-3. Желающие испытать удачу могут принять участие в кастинге и побороться за свой миллион на мечту. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе ТВ-3.

«Участником шоу "Миллион на мечту" может стать любой – даже ребёнок (но с письменного согласия родителей). Достаточно всего лишь заполнить анкету, приложить портретное фото и отправить до 1 августа на casting@tv3.ru», – сообщили организаторы кастинга.

Анкету для участия в кастинге можно найти в официальной группе «ВКонтакте» «ТВ-3».

Чтобы выиграть, участникам предстоит убедить жюри в том, что именно на их мечту стоит выделить миллион рублей. В финале шоу будет разыграно 15 миллионов.

Как уточнили организаторы, в составе жюри соберутся такие звёздные персоны, как продюсер, бизнесвумен и мама Яна Рудковская, актриса и блогер Настасья Самбурская, предприниматель, основатель косметического бренда Natura Siberica Андрей Трубников.

Вести шоу будет актриса, участница шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» Наталья Бардо.

Напомним, что ранее сообщалось о кастинге на последний сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ.