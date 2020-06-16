Новосибирская область вышла из «красной зоны» регионов Сибири с самым высоким приростом заболевших на 100 тысяч населения

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и ИКЦ

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом составил рейтинг регионов по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч человек на 22 июня; Новосибирская область вышла из «красной зоны».

По данным ИЦК, на 22 июня Новосибирская область вышла из «красной зоны» по числу случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения. В рейтинге регионов СФО Новосибирск оказался на шестой строчке.

Индекс прироста в Новосибирской области составляет 184,7 случая на 100 тысяч человек. Увеличение на 26,9 пункта, что практически совпадает со значением прошлой недели, сообщили в ИЦК.

Несмотря на улучшение позиции Новосибирской области в общем рейтинге, количество ежедневно выявляемых случаев заболевания по области остаётся стабильно высоким – более 100 человек в сутки.

В разрезе России СФО оказался на седьмом месте среди федеральных округов по убыванию индекса.

По данному показателю эпидемическая картина в округе продолжает ухудшаться, сообщили в ИЦК. Главный прирост даёт Республика Тыва. Это «антилидер» в СФО. На 100 тысяч населения там отмечено уже 1073 случая заражения коронавирусной инфекцией. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 271,5 пункта. Более того, в Тыве – самый высокий показатель заболеваемости по всей России. Регион лидирует с огромным отрывом: ни один из субъектов РФ не приблизился к порогу даже в 800 случаев на 100 тысяч.

Самым благополучным регионом в СФО остаётся Кузбасс, где на 100 тысяч человек зарегистрировано всего 50 случаев COVID-19.

Напомним, в Новосибирской области на 22 июня выявлено 5142 случая заражения коронавирусом.