Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Новосибирская область вышла из «красной зоны» регионов Сибири с самым высоким приростом заболевших на 100 тысяч населения

сегодня 19:33

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и ИКЦ

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом составил рейтинг регионов по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч человек на 22 июня; Новосибирская область вышла из «красной зоны».

По данным ИЦК, на 22 июня Новосибирская область вышла из «красной зоны» по числу случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения. В рейтинге регионов СФО Новосибирск оказался на шестой строчке.

Индекс прироста в Новосибирской области составляет 184,7 случая на 100 тысяч человек. Увеличение на 26,9 пункта, что практически совпадает со значением прошлой недели, сообщили в ИЦК.

Несмотря на улучшение позиции Новосибирской области в общем рейтинге, количество ежедневно выявляемых случаев заболевания по области остаётся стабильно высоким – более 100 человек в сутки.

В разрезе России СФО оказался на седьмом месте среди федеральных округов по убыванию индекса.

По данному показателю эпидемическая картина в округе продолжает ухудшаться, сообщили в ИЦК. Главный прирост даёт Республика Тыва. Это «антилидер» в СФО. На 100 тысяч населения там отмечено уже 1073 случая заражения коронавирусной инфекцией. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 271,5 пункта. Более того, в Тыве – самый высокий показатель заболеваемости по всей России. Регион лидирует с огромным отрывом: ни один из субъектов РФ не приблизился к порогу даже в 800 случаев на 100 тысяч.

Самым благополучным регионом в СФО остаётся Кузбасс, где на 100 тысяч человек зарегистрировано всего 50 случаев COVID-19.

Напомним, в Новосибирской области на 22 июня выявлено 5142 случая заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

рейтинги
СФО
коронавирус
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86087
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
41952
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
41014
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39373
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35891
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
35197
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек
32069
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет