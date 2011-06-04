Новосибирский зоопарк официально объявил об открытии

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске с 24 июня возобновляет работу зоопарк; посетителей будут ждать серьёзные изменения.

Новосибирский зоопарк сегодня, 22 июня, официально объявил о начале работы после закрытия из-за пандемии коронавируса.

«Дорогие посетители, с радостью сообщаем вам, что уже 24 июня наш зоопарк вновь распахнет для вас свои двери!

Обращаем ваше внимание, что для вашей безопасности будет введён ряд ограничительных мер при посещении зоопарка. Заранее просим вас отнестись к этому с пониманием – это важное условие для возобновления работы зоопарка», – сообщили на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Уже известно, что разрешение на работу зоопарка дали при соблюдении жёстких ограничений. Так, в зоологическом саду не будут проводить массовые мероприятия. Билеты будут продавать только в электронном виде на сайте зоопарка. Одновременно на территории смогут находиться не более трёх тысяч человек в день.

На входе в зоопарк будут оповещать гостей о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

В местах массового скопления людей (вход, вольер орангутанов, экспозиция белых медведей и так далее) будет нанесена разметка для соблюдения дистанции. На территории зоопарка уже установлены дезинфекторы для обработки рук, раковины, работают бесплатные туалеты. Обработка всех поручней и скамеек будет проводиться несколько раз в сутки.

Напомним, мэру Новосибирска показали, как зоопарк готовится к открытию и как скучают звери.