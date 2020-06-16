Обманули на 400 тысяч: банда мошенников отправится под суд в Новосибирске

Фото с сайта pixabay.com, пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Троих новосибирцев ждёт наказание за обман 86 человек из разных регионов России; ущерб от действий злоумышленников превысил 400 тысяч рублей.

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении трёх мужчин. Им инкриминируют 86 эпизодов мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В рамках предварительного следствия силовики установили, что трое новосибирцев в возрасте 28 и 32 лет создали колл-центр, операторы которого с помощью IP-телефонии совершали звонки и предлагали жителям разных регионов России купить бытовую, электронную технику, автомобильные аксессуары и ортопедические спальные принадлежности с существенным дисконтом.

В качестве частичной оплаты злоумышленники предлагали использовать бонусные баллы, якобы ранее накопленные собеседниками в процессе осуществления покупок в магазинах.

«Фактически вместо заказанной гражданами дорогостоящей продукции с соответствующими потребительскими свойствами участники группы направляли почтовыми отправлениями товары, не отвечающие заявленным свойствам и функциям, а также обладающие несоизмеримо низкой стоимостью и качеством», – рассказали в полиции.

Деятельность группы была пресечена оперативными подразделениями Главного управления МВД России по Новосибирской области.

В ходе проведения следственных действий у фигурантов были проведены обыски, по результатам которых полицейские изъяли ноутбуки и оборудование для IP-телефонии, заготовленные для операторов тексты с описаниями предлагаемых товаров.

По данным полиции, от действий злоумышленников пострадали 86 человек. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Полученный доход от продажи некачественных товаров фигуранты тратили по своему усмотрению.

В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше одного миллиона рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу. Обвиняемым предъявлено обвинение по ч. 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершённое в составе организованной группы).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В отношении одного из участников преступной схемы уголовное дело выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется.

По информации правоохранителей, один из фигурантов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Напомним, 20 июня стало известно, что мошенник украл 70 тысяч у мамы онкобольной девочки в Новосибирске.