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Отпуск-2020: операторы снизили стоимость туров по России

сегодня 20:04

Фото с сайта pixabay.com

Операторы опустили стоимость цен на туристические перелёты из Москвы; самый дешёвый турпакет по России стоит от 14 до 19 тысяч рублей на двоих.

Стартовые цены на туристические пакеты с авиаперелётом из Москвы на период с 1 по 4 июля оказались на 30 % ниже по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Самый дешёвый турпакет с вылетом из Москвы на Чёрное море стоит от 13,9 тысячи рублей до 18,8 тысячи рублей на двоих. В стоимость входит отдых длительностью семь ночей на двоих взрослых людей и размещение в трёхзвёздочном отеле.

В начале июля 2019 года десятидневный тур на двоих в Анапу, Сочи и Крым стоил 35-36 тысяч рублей.

Напомним, 10 июня в Кузбассе уже открыли для посещения часть туристических баз.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

отдых
туризм

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