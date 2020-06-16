Памятник погибшим от коронавируса врачам предложили открыть в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В Новосибирске предложили открыть памятник врачам, погибшим от коронавируса; с начала пандемии в области от COVID-2019 умерли шесть медиков.

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» и новосибирское отделением профсоюза «Действие» начали сбор подписей под обращением к властям об установке памятника погибшим от коронавируса медикам. Об этом сообщили представители активистов.

«Врач в этом году, безусловно, профессия года. Вот уже несколько месяцев, когда ты едешь по городу, с билбордов на тебя смотрят врачи, фельдшеры скорой помощи. Депутаты фотографируются с табличками "Спасибо врачам!". И это абсолютно справедливо, врачи сейчас действительно на передовой. Сражаются за наши жизни. Однако рано или поздно пандемия пройдёт, и о врачах снова забудут», – считает глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

По словам общественника, как только инфекция уйдёт, врачам снова придётся работать в аварийных больницах и покупать за свой счёт перевязочные материалы и средства индивидуальной защиты.

«Увековечивание памяти врачей, отдавших свою жизнь в борьбе с опасной инфекцией, будет означать не только общественно-государственное "спасибо" ушедшим, но и подчеркнёт особую значимость профессии и высокую ответственность органов власти за их жизни и медицинскую отрасль города в целом», – подчеркнул Антонов.

Активисты предлагают поставить памятник в сквере «Альгамбра» на пересечении улиц Советской, Фрунзе и площади Кондратюка.

Напомним, 21 июня Путин наградил новым орденом пять новосибирских врачей.