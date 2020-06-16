Парада Победы не будет: ещё один сибирский регион отказался от проведения массовых мероприятий
Фото из открытых источников
В Забайкальском крае отменили парад Победы; об этом сообщил глава региона.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил проведение на территории региона любых массовых мероприятий. Под запрет попал и парад Победы, который должны были провести в Чите 24 июня.
В своём видеообращении к жителям края Александр Осипов объяснил, что стало причиной отмены празднования победы в Великой Отечественной войне.
«Мы отложили проведение всех массовых мероприятий, шествий в честь 75-летия нашей Победы. Это связано с эпидемической обстановкой, в связи с тем, что количество болеющих, зараженных у нас велико. В последнюю неделю наметилась тенденция по снижению количества зараженных, но пока мы не уверены в том, что эта тенденция стабильная», — уточнил Осипов.
По данным на 22 июня, в Забайкалье подтверждены 2667 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, 19 июня власти Алтайского края отменили парад Победы.
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