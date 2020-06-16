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Перед смертью повысилась температура: трёхмесячный младенец внезапно умер в Ленобласти

сегодня 05:37

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/Pixabay

В Ленобласти при загадочных обстоятельствах скончался младенец; незадолго до смерти у ребенка повысилась температура.

Трехмесячный ребенок умер в садоводстве «Карасаари» во Всеволожском районе. Малыша не смогли спасти даже врачи скорой медицинской помощи, пишет Online47.

Известно, что младенец умер в ночь на воскресенье, 21 июня. По словам родителей, незадолго до происшествия у трехмесячного малыша повысилась температура тела. Приехавшие на место врачи констатировали смерть младенца.

В настоящее время устанавливаются причины смерти маленького ребенка и обстоятельства произошедшего.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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