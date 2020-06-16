Первый митинг против поправок в Конституцию согласовали в Новосибирске
Фото Сиб.фм
В Новосибирске пройдёт митинг против поправок в Конституцию; протест начнётся за час до конца голосования.
Акцию протеста против поправок в Конституцию согласовали в Новосибирске. Как сказано в распоряжении, митинг пройдёт в день голосования, 1 июля. Организаторы подали заявление 18 июня.
Активисты решили провести акцию протеста за час до окончания голосования по поправкам в Первомайском сквере. В распоряжении сказано, что митинг пройдёт с 18:00 до 21:00. Заявленная численность – до 1 тысячи человек.
Организаторы заявили, что цель акции в «формировании общественного мнения против коррупции, власти олигархов и антинародных законов».
Напомним, на прошлой неделе омский губернатор Бурков заявил, что действующая Конституция написана американцами.
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