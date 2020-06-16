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Первым делом – самолёты: организаторы назвали дату проведения авиашоу в Мочище

сегодня 20:53

Фото с сайта pixabay.com

Организаторы назвали возможную дату проведения авиашоу на новосибирском аэродроме Мочище; проведение мероприятия зависит от смягчения режима самоизоляции.

Организаторы рассказали, когда пройдёт авиашоу на новосибирском аэродроме Мочище. Об этом сообщил Сиб.фм источник на аэродроме Мочище.

Дата проведения мероприятия будет зависеть от результатов борьбы и от разрешения регионального руководства Роспотребнадзора. Скорее всего, шоу перенесут на первую половину августа, уточнили организаторы.

Зрители смогут присутствовать на шоу только после смягчения режима самоизоляции

Сейчас организаторы ищут спонсоров и готовят площадку для проведения авиашоу.

Напомним, 22 июня Новосибирский зоопарк официально объявил о начале работы после закрытия из-за пандемии коронавируса.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

Роспотребнадзор
авиашоу

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