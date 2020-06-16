Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Почти 1,3 млн россиян подали заявки на участие в голосовании по Конституции

сегодня 21:35

Фото с сайта pixabay.com

Около 1,3 миллионов заявлений подано на участие в онлайн-голосовании по поправкам к конституции; большая часть – жители Москвы.

Заявление на участие в онлайн голосовании по поправкам к Конституции подали почти 1,3 млн человек. Об этом сообщил в воскресенье руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Центризбирком 4 июня представил возможность проголосовать онлайн жителям Москвы и Нижегородской области. Заявки подали 1 170 000 жителей Москвы и 130 тысяч жителей Нижегородской области.

Онлайн-голосование пройдет в период с 25 по 30 июня. Чтобы проголосовать онлайн необходимо авторизоваться на платформе с помощью одной из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Затем на номер указанный в личном кабинете придет СМС сообщение с кодом подтверждения, его надо будет ввести, чтобы получить доступ к электронному бюллетеню.

Напомним, 18 июня жителям Омской области предложили выиграть квартиру и машину за участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

голосование
конституция

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

87059
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
42009
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
41032
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39399
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35910
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
35206
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек
32455
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет