Почти 1,3 млн россиян подали заявки на участие в голосовании по Конституции

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Около 1,3 миллионов заявлений подано на участие в онлайн-голосовании по поправкам к конституции; большая часть – жители Москвы.

Заявление на участие в онлайн голосовании по поправкам к Конституции подали почти 1,3 млн человек. Об этом сообщил в воскресенье руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Центризбирком 4 июня представил возможность проголосовать онлайн жителям Москвы и Нижегородской области. Заявки подали 1 170 000 жителей Москвы и 130 тысяч жителей Нижегородской области.

Онлайн-голосование пройдет в период с 25 по 30 июня. Чтобы проголосовать онлайн необходимо авторизоваться на платформе с помощью одной из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Затем на номер указанный в личном кабинете придет СМС сообщение с кодом подтверждения, его надо будет ввести, чтобы получить доступ к электронному бюллетеню.

Напомним, 18 июня жителям Омской области предложили выиграть квартиру и машину за участие в голосовании по поправкам в Конституцию.