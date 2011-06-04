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Полиция в Омске ищет участников коронавирусной вечеринки: организована проверка

сегодня 17:17

Скриншот и фото со страницы группы «Омск Live» в социальной сети «ВКонтакте»

В Омске полиция занялась уличными танцорами; они устроили коронавирусные танцы на крыше перехода.

Полиция в Омске начала проверку коронавирусной вечеринки, которая прошла в ночь с 20 на 21 июня на Любинском проспекте.

Поведение молодых людей могут квалифицировать как мелкое хулиганство, за что грозит штраф или арест на срок до 15 суток. Об этом сообщили в омской полиции.

Как сообщает паблик «Омск Live», участники вечеринки забрались на стеклянную крышу подземного перехода и устроили на ней танцы.

Как подчеркнули в полиции, поведение молодых людей «не только создало реальную угрозу повреждения и обрушения [козырька], но и могло привести к травмированию граждан».

В полиции устанавливают организаторов массового мероприятия и тех, кто нарушил общественный порядок.

На Любинском проспекте по ночам будут задействованы дополнительные наряды полиции.

Напомним, 5 июня новосибирцы заметили на улице Ипподромской очередную коронавирусную вечеринку.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

полиция
Омская область
вечеринка
коронавирус

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