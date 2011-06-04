Помолодели обе: Пугачёва сделала «рваную» чёлку, а Лолита обрезала каре

Фото instagram.com

Алла Пугачева и Лолита Милявская сменили стрижку; женщины стали выглядеть моложе своих лет.

Эстрадные певицы Алла Пугачева и Лолита Милявская изменили себе причёски и стали выглядеть гораздо моложе.

Стилисты сделали новую причёску Пугачевой прямо у неё дома. Теперь у Примадонны укороченная «рваная» чёлка и всё те же вьющиеся волосы. Подписчики шутят, что у них с дизайнером Валентином Юдашкиным одинаковые стилисты.

В свою очередь Лолита Милявская отказалась от длинных волос и сделала себе каре. За новую прическу певицы ответственен парикмахер Алексей Осипчук. Лолита откровенно обрадовалась своему внешнему виду и рассказала о новой «любви до гроба».

Напомним, 5 июня певица Пелагея сменила имидж.