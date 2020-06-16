Попались на «Кириешках»: в Новосибирске задержали 9-летних грабителей
Фото из открытых источников
Бойцы агентства безопасности «Гвардия» задержали двоих детей; девятилетние мальчишки воровали в магазине сухарики.
В магазине, находящемся под охраной агентства безопасности «Гвардия», за попытку совершения кражи сухариков «Кириешки» были задержаны два девятилетних мальчика.
Как сообщает пресс-служба агентства, инцидент произошёл 18 июня в продуктовом магазине на улице Спортивной в Ленинском районе Новосибирска.
Сотрудники магазина обратили внимание на двух мальчишек, которые подозрительно долго стояли около витрины с закусками к пиву. Работники нажали кнопку тревожной сигнализации и продолжили наблюдать за детьми. Мальчики, ничего не подозревая, прятали в карманы пакетики с хлебными сухариками, а потом пошли на выход.
Дети при этом сильно нервничали и постоянно озирались по сторонам.
Прибывшие на вызов гвардейцы попросили ребят показать содержимое карманов. В руках неопытных воришек предсказуемо оказались упаковки «Кириешек».
Из-за юного возраста грабителей полицию решили не вызывать. Неудачливых воришек передали родителям.
Напомним, сотрудники «Гвардии» задержали вандалов, которые ломали остановку в Новосибирске.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают