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Попались на «Кириешках»: в Новосибирске задержали 9-летних грабителей

сегодня 10:19

Фото из открытых источников

Бойцы агентства безопасности «Гвардия» задержали двоих детей; девятилетние мальчишки воровали в магазине сухарики.

В магазине, находящемся под охраной агентства безопасности «Гвардия», за попытку совершения кражи сухариков «Кириешки» были задержаны два девятилетних мальчика.

Как сообщает пресс-служба агентства, инцидент произошёл 18 июня в продуктовом магазине на улице Спортивной в Ленинском районе Новосибирска.

Сотрудники магазина обратили внимание на двух мальчишек, которые подозрительно долго стояли около витрины с закусками к пиву. Работники нажали кнопку тревожной сигнализации и продолжили наблюдать за детьми. Мальчики, ничего не подозревая, прятали в карманы пакетики с хлебными сухариками, а потом пошли на выход.

Дети при этом сильно нервничали и постоянно озирались по сторонам.

Прибывшие на вызов гвардейцы попросили ребят показать содержимое карманов. В руках неопытных воришек предсказуемо оказались упаковки «Кириешек».

Из-за юного возраста грабителей полицию решили не вызывать. Неудачливых воришек передали родителям.

Напомним, сотрудники «Гвардии» задержали вандалов, которые ломали остановку в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

дети
магазин
воровство

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