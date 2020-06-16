Раскрыто распределение по возрасту всех заражённых коронавирусом в Кузбассе

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В Кемеровской области коронавирусом заразились почти 1400 человек; чаще всего заболевают пожилые люди.

Пенсионеры чаще всего заражаются коронавирусом в Кемеровской области. Такие данные 22 июня приводит оперативный штаб Кузбасса по борьбе с пандемией. По данным специалистов, в регионе заразились 523 человека в возрасте старше 60 лет.

Также известно о пяти случаях инфицирования среди младенцев до одного года. Подробная статистика выглядит так:

За всё время эпидемии в Кемеровской области выявили 1396 случаев заражения коронавирусом. Скончались восемь человек, выздоровели – 514.

Напомним, 22 июня в новосибирском штабе сообщили о 109 новых случаях заражения коронавирусом в регионе.