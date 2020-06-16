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Разверзлась бездна: в центре Красноярска образовался гигантский провал

сегодня 09:19

Фото из открытых источников

В Красноярске образовался гигантский провал в Центральном районе; ограничено движение транспорта.

В Центральном районе Красноярска на перекрёстке улиц Перенсона и Ленина образовался гигантский провал.

Из-за обрушения дорожного покрытия ограничено движение транспорта. По меньшей мере около сотни домов Центрального района временно остались без воды.

Специалисты «КрасКома» уже засыпают гравием опасный участок, вода начала возвращаться в дома, однако проезд по-прежнему временно перекрыт.

Напомним, 17 июня на Бердском шоссе в Новосибирске забил коммунальный фонтан.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Красноярский край
коммунальная авария

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