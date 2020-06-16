Разверзлась бездна: в центре Красноярска образовался гигантский провал
Фото из открытых источников
В Красноярске образовался гигантский провал в Центральном районе; ограничено движение транспорта.
В Центральном районе Красноярска на перекрёстке улиц Перенсона и Ленина образовался гигантский провал.
Из-за обрушения дорожного покрытия ограничено движение транспорта. По меньшей мере около сотни домов Центрального района временно остались без воды.
Специалисты «КрасКома» уже засыпают гравием опасный участок, вода начала возвращаться в дома, однако проезд по-прежнему временно перекрыт.
Напомним, 17 июня на Бердском шоссе в Новосибирске забил коммунальный фонтан.
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