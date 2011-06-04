Ребёнка убило током в Алтайском крае

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 9-летнего мальчика; ребёнка убило током.

В Алтайском крае следователи устанавливают обстоятельства трагедии в Троицком районе. 9-летний ребёнок погиб от удара током. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По данным следствия, вечером 20 июня 2020 года двое несовершеннолетних детей ушли на улицу из дома в одном из сёл Троицкого района, однако домой 9-летний ребёнок не вернулся. После усиленных поисковых мероприятий тело ребёнка было обнаружено на трансформаторной подстанции со следами ожогов в области головы, груди, рук. Сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

В настоящее время ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели ребёнка. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 1 июня ребёнка убило током во дворе дома в Омске.