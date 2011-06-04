Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Ребёнка убило током в Алтайском крае

сегодня 14:28

Фото из открытых источников

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 9-летнего мальчика; ребёнка убило током.

В Алтайском крае следователи устанавливают обстоятельства трагедии в Троицком районе. 9-летний ребёнок погиб от удара током. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По данным следствия, вечером 20 июня 2020 года двое несовершеннолетних детей ушли на улицу из дома в одном из сёл Троицкого района, однако домой 9-летний ребёнок не вернулся. После усиленных поисковых мероприятий тело ребёнка было обнаружено на трансформаторной подстанции со следами ожогов в области головы, груди, рук. Сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

В настоящее время ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели ребёнка. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 1 июня ребёнка убило током во дворе дома в Омске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Алтайский край
Следственный комитет
погиб ребёнок

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

84350
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
41860
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
40987
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39327
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35873
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
35184
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек
31481
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет