Республику Алтай завалило снегом в конце июня
Фото из открытых источников, видео со страницы "Подслушано Горно-Алтайск" в социальной сети "ВКонтакте"
В Республике Алтай 21 июня выпал снег; больше всего досталось Семинскому перевалу.
В Республике Алтай в воскресенье, 21 июня, выпали обильные осадки. Окрестности Семинского перевала оказались под толстым слоем снега. Местные жители в соцсетях делятся кадрами разгула стихии, сообщает «ТОЛК».
Снег также выпал в Ташанте. Видео появилось в группе «Подслушано Горно-Алтайск» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, ранее град в Хакасии уничтожил несколько автомобилей.
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