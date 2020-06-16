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Республику Алтай завалило снегом в конце июня

сегодня 09:38

Фото из открытых источников, видео со страницы "Подслушано Горно-Алтайск" в социальной сети "ВКонтакте"

В Республике Алтай 21 июня выпал снег; больше всего досталось Семинскому перевалу.

В Республике Алтай в воскресенье, 21 июня, выпали обильные осадки. Окрестности Семинского перевала оказались под толстым слоем снега. Местные жители в соцсетях делятся кадрами разгула стихии, сообщает «ТОЛК».

Снег также выпал в Ташанте. Видео появилось в группе «Подслушано Горно-Алтайск» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее град в Хакасии уничтожил несколько автомобилей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Республика Алтай
снегопад

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