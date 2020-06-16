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Режим самоизоляции продлили ещё в одном сибирском регионе

сегодня 07:33

Фото минздрава НСО

В Иркутской области продлили режим самоизоляции; он будет действовать до 28 июня.

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня включительно. Указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев 21 июня, сообщили журналистам IRK.ru в оперативном штабе.

Число зараженных COVID-19 в Иркутской области на утро 22 июня достигло 5622 человек.

Лидером по числу заболевших остается Иркутск — в городе более 2636 выявленных случаев. С 8 июня в регионе ежедневный прирост заболевших составляет от 100 до 200 человек.

Как считают в региональном минздраве, сложная эпидемиологическая ситуация в области сохранится в ближайшие недели.

Напомним, в Новосибирской области на утро 22 июня выявлено 5033 случая коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
коронавирус

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