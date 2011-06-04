«Ростелеком» в Сибири обеспечит видеонаблюдением во время ЕГЭ более 9 тысяч аудиторий

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» завершает установку в Сибири системы видеонаблюдения за ходом Единого государственного экзамена; видеокамерами будут оборудованы 9420 помещений в пунктах проведения ЕГЭ и в региональных центрах обработки информации, что на 1,5 % больше, чем годом ранее.

В каждую аудиторию устанавливается по две камеры видеонаблюдения. Они монтируются таким образом, чтобы в обзор попадали участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати электронных материалов. В 2020 году «Ростелеком» для проекта закупил новые купольные IP-камеры с микрофоном.

В этом году монтаж и наладка видеонаблюдения проводились в соответствии с мерами безопасности, которые сотрудники компании предпринимали в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, подключать камеры во многих школах было проще из-за того, что дети перешли на дистанционное обучение и работать можно было в дневное время. Также из-за сдвига экзаменов изменились сроки установки видеонаблюдения.

«Выпускники в этом году находятся в непростой ситуации: из-за коронавируса экзамены несколько раз переносили и менялось привычное расписание. Так что поводов переживать и беспокоиться прибавилось и у школьников, и у педагогов. Но за прозрачность проведения ЕГЭ можно не волноваться: "Ростелеком" не первый год обеспечивает видеонаблюдением процесс сдачи итоговых тестов, гарантируя тем самым точность и достоверность результатов для выпускников Сибири», – отметил Николай Зенин, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Больше всего камер в этом году будет задействовано в Красноярском крае – там оборудуют 1434 аудитории, а также в Новосибирской и Кемеровской областях, где видеонаблюдением обеспечат 1308 и 1161 помещение соответственно. В этом году значительно изменилось количество аудиторий, из которых невозможно организовать онлайн-трансляции экзамена: таких классов стало меньше на 27 % по сравнению с 2019 годом. Офлайн остаётся в труднодоступных районах Красноярского края и Забайкалья, там видео будет записываться и позже передаваться в центр обработки данных.

Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ – один из инфраструктурных проектов «Ростелекома», который компания ведёт с 2014 года. За время существования проекта компания усовершенствовала в том числе защиту от хакерских и вирусных атак. Прямую трансляцию из аудиторий можно будет смотреть на портале smotriege.ru.

Напомним, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки постановила, что 29 и 30 июня 2020 года пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, во время которых будут тестировать все экзаменационные процедуры. Этап очной сдачи ЕГЭ начнется с 3 июля.