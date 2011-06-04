С фуршетом и без социальной дистанции: политическая партия устроила большую пресс-конференцию во время пандемии в Новосибирске

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм, Татьяны Косачёвой

Политическое движение «Новые люди» объявило о старте предвыборной кампании; чтобы сделать важное для структуры заявление, в период действия ограничительных мер в Новосибирске была собрана пресс-конференция с фуршетом.

В воскресенье, 21 июня, основатель сетевой компании Faberlic и руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев пообщался с представителями новосибирских СМИ. В рамках 20-минутной встречи он рассказал о планах «Новых людей» по завоеванию депутатских кресел в Совете депутатов Новосибирска и Законодательном собрании региона на предстоящих выборах.

Несмотря на ограничительные меры, которые продолжают действовать в регионе, мероприятие прошло в формате офлайн, на него потенциальным участникам предвыборной гонки удалось собрать порядка 30 человек. Впрочем, сам спикер общался с прессой без средства индивидуальной защиты, а скученность людей в небольшом помещении не позволяла соблюдать социальную дистанцию. По окончании встречи Алексея Нечаева с журналистами для представителей медиа был организован фуршет.

По словам политика, в Новосибирской области партия выдвинула 38 кандидатов в депутаты Законодательного собрания по одномандатным округам и 84 в составе списка.

В течение ближайшей недели партия планирует завершить формирования списка кандидатов-одномандатников, которые будут выдвинуты в Совет депутатов. Пока что определены кандидаты в 2/3 из 50 округов города.

В перспективе партия рассчитывает принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году. Алексей Нечаев отметил, что у партии уже есть отделения в 55 регионах и что она планирует в следующем году открыть представительства во всех субъектах РФ. Количество сторонников «Новых людей», по его словам, сейчас составляет около 10 тысяч.

Следует отметить, что ни одной фамилии кандидатов озвучено не было. Алексей Нечаев сослался на рекомендации юристов, предложив прессе дождаться официального опубликования документов.

Руководитель политического движения рассказал, что отличие кандидатов в том, что «они сами себя сделали».

«У них нет влиятельных родственников, это люди, которые привыкли отвечать за себя и свою семью. Они уже делают свою жизнь и жизнь окружающих людей лучше. Это нетипичные люди для депутатов», – сказал Нечаев.

Он уточнил, что среди кандидатов есть предприниматели, социальные лидеры, спортсмены.

Впрочем, информация о кандидатах начала просачиваться в соцсети. Так, несколько дней назад владелец бара «113» и руководитель не открывшегося барно-ресторанного комплекса BlaBlaBar Андрей Васин рассказывал в своём «Инстаграме» о намерении делать политическую карьеру под эгидой «Новых людей».

Информацию об этом он подтвердил по телефону в беседе с корреспондентом Сиб.фм уточнив, что планирует выдвигаться в региональный парламент по Центральному округу. По его словам, стать депутатом ему предложили.

Программа партии состоит из трёх страниц крупным шрифтом с большими межстрочными интервалами. Она была принята на учредительном съезде 1 марта 2020 года.

Согласно документу, партия выступает за свободу в противоположность всевозможным запретам.

«Каждое ограничение приводит к тому, что люди забывают о своих возможностях: мы добьёмся того, чтобы люди свои возможности реализовали», – говорится в документе.

Также в программе заявлено о свободе образования, независимости вузов и одновременно о том, что в России «будет справедливый суд и сменяемость власти». Однако в программе не описаны средства для достижения этих целей.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм Алексей Нечаев отметил, что к появлению нового игрока на политической арене Новосибирска отнесись сначала настороженно, а потом электорат стал более лояльным.

Директор Института политики и технологий, политтехнолог Татьяна Косачёва прогнозирует, что несмотря на то, что в предстоящих выборах планирует участвовать много партий, итог будет традиционным.

По её мнению, у партии, которую возглавляет основатель сетевой компании, шансы укрепиться среди новосибирского электората низкие.

«Дело в том, что мало зарегистрировать местное отделение, важно ещё и найти кандидатов на выборы, а потом зарегистрировать их. С этим будет сложнее. Партия поздно начала предвыборную кампанию, непонятна для избирателя и мало известна в регионе», – рассуждает политтехнолог.

Ранее её коллега, генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов в интервью изданию «Блокнот» придерживался аналогичного мнения.

Он считает, что создание политической партии на принципах сетевого маркетинга – это проявление так называемого бизнес-подхода к политике.

«Таким способом можно, конечно же, создать региональные отделения, но не более того. Идея, что кандидатов на выборах можно продвигать точно так же, как продавать косметику, изначально ошибочна. Как и идея, что все пользователи косметики Faberlic горят желанием голосовать за владельцев этой компании. А если к этому добавить не самое удачное название новой партии – "Новые люди", невнятную идеологию и отсутствие у лидеров этой партии политического и предвыборного опыта, то шансы у этой партии дожить до выборов в Госдуму и тем более пройти в неё, крайне невелики», – заключил эксперт.

Напомним, 11 июня стало известно о том, что кандидаты от партии «Новые люди» будут выдвигаться в Совет депутатов Новосибирска