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Сбросили с моста на лёд: двоих алтайцев судят за попытку убийства

сегодня 10:03

Фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Двое жителей Алтайского края предстали перед судом за попытку убийства; мужчины сбросили женщину с моста.

За покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору двое жителей Алтайского края приговорены к тюремному заключению.

Как было установлено на судебном заседании, в ночь с 5 на 6 февраля текущего года в рабочем посёлке Тальменка у двоих мужчин возникло неприязненное отношение к собутыльнице. Во время следования по железнодорожному мосту через реку Чумыш подсудимые вдвоём внезапно схватили свою знакомую под руки и сбросили с моста с высоты 13 метров на ледовое покрытие реки.

Визуально убедившись, что лежащая под мостом женщина не подаёт признаков жизни, они с места преступления скрылись. Утром у моста потерпевшую в беспомощном состоянии обнаружил местный житель, после чего ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд приговорил одного виновного к 8 годам лишения свободы, другого – к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание соучастники будут в колонии строгого режима.

Напомним, в январе сибиряк упал с моста из-за селфи.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
Транспортная прокуратура

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