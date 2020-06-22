Сибирские учёные попробуют уничтожать COVID-19 с помощью кислорода и света

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Исследователи из Новосибирска намерены испытать метод борьбы с коронавирусом, который предполагает использование радикалов кислорода и света; в Германии этот метод показал высокую эффективность.

Ученые Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) проверяют новый метод борьбы с коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на межведомственную рабочую группу при СО РАН по COVID-19.

Речь идет о методике ФДИ – потенциально перспективном и недорогом дополнении к существующим методам противовирусной и антибактериальной терапии.

При инактивации используются токсичные радикалы кислорода, которые реагируют на препарат-фотосенсибилизатор. В свою очередь препарат-фотосенсибилизатор выявляет для радикалов молекулы вируса и поражённые им клетки. Короткоживущие активные формы кислорода повреждают молекулы и соединения, которые вирус использует для заражения. Радикалы кислорода излучаются с помощью лазеров или светодиодов.

В Германии метод ФДИ показал высокую эффективность в профилактике и лечении как коронавирусной инфекции, так и осложнённых пневмоний. На данный момент метод ФДИ используют при лечении новообразований и немногочисленных случаев лечения вирусных осложнений у больных СПИДом.

Напомним, 22 июня у пяти детей в возрасте до одного года выявили коронавирус в Кемеровской области.